rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Врач рассказал о вспышке в США РВС-инфекции с осложнениями в виде гипоксии

Сегодня, 12:35
Главврач клинико-диагностической лаборатории ООО “ИНВИТРО-Сибирь” Андрей Поздняков рассказал, что РВС-инфекция грозит тяжёлым кислородным голоданием.

Инфекционист рассказал, что сейчас в Соединённых Штатах фиксируется вспышка респираторно-синцитиального вируса. Это известный медикам вирус, вызывающий тяжелое заболевание преимущественно у детей. Вызванная вирусом инфекция быстро спускается вниз и вызывает бронхиты различной тяжести, пишет газета “Известия”.

Кроме детей в группе риска люди с ослабленным иммунитетом, старики, лежачие больные, у которых в лёгких имеются застойные процессы.

Взрослые заражение данным вирусом переносят относительно легко, он протекает не тяжелее классической ОРВИ. Тяжелые случаи наблюдаются преимущественно у детей. Осложнения наступают из-за того, что бронхи забиваются мокротой, затем развивается гипоксия (кислородная недостаточность).

Главным симптомом является быстрое развитие кашля с мокротой (не поверхностного), при невысокой температуре. При массивном поражении бронхов появляются: одышка, втяжение межреберных промежутков, иногда цианоз – синева кожи, в том числе в покое, без физической нагрузки. Если своевременно обратиться к врачам и при правильном лечении болезнь протекает достаточно легко. Важно не пропустить момент, когда пациенту уже требуется кислородная поддержка.

Что касается вспышки РСВ в США, то она может быть связана с длительным карантином из-за коронавирусной инфекции. Дети сидели дома и утратили возможность иммунного ответа на многие вирусные атаки.

РСВ – это исключительно сезонная инфекция, которая возникает в холодное время года. Риск вспышки в это время есть всегда, и в России такой вариант тоже не исключен. При этом, хоть вирус и передается воздушно-капельным путем, он не такой заразный, как грипп, ветрянка или корь.

Подпишитесь
Стали известны подробности пожара на нефтезаводе в Новошахтинске 8 февраля
Сегодня, 09:02
Скандальный ростовский блогер Рулев заявил, что его судят за патриотизм
Сегодня, 08:47
Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница Волгодонска
Сегодня, 08:07
Учителям новой школы в Ростове-на-Дону хотят раздать квартиры
Сегодня, 08:45
Доктор юридических наук Бирюков назвал причины взяточничества в Ростовской области
Сегодня, 06:56
Минприроды не нашёл экстремального загрязнения воздуха в Ростовской области
Сегодня, 06:45