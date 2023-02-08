Врач рассказал о вспышке в США РВС-инфекции с осложнениями в виде гипоксии

РСВ – это исключительно сезонная инфекция, которая возникает в холодное время года. Риск вспышки в это время есть всегда, и в России такой вариант тоже не исключен. При этом, хоть вирус и передается воздушно-капельным путем, он не такой заразный, как грипп, ветрянка или корь.