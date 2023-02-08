Врач рассказал о вспышке в США РВС-инфекции с осложнениями в виде гипоксии

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Инфекционист рассказал, что сейчас в Соединённых Штатах фиксируется вспышка респираторно-синцитиального вируса. Это известный медикам вирус, вызывающий тяжелое заболевание преимущественно у детей. Вызванная вирусом инфекция быстро спускается вниз и вызывает бронхиты различной тяжести, пишет газета “Известия”.
Кроме детей в группе риска люди с ослабленным иммунитетом, старики, лежачие больные, у которых в лёгких имеются застойные процессы.
Взрослые заражение данным вирусом переносят относительно легко, он протекает не тяжелее классической ОРВИ. Тяжелые случаи наблюдаются преимущественно у детей. Осложнения наступают из-за того, что бронхи забиваются мокротой, затем развивается гипоксия (кислородная недостаточность).
Главным симптомом является быстрое развитие кашля с мокротой (не поверхностного), при невысокой температуре. При массивном поражении бронхов появляются: одышка, втяжение межреберных промежутков, иногда цианоз – синева кожи, в том числе в покое, без физической нагрузки. Если своевременно обратиться к врачам и при правильном лечении болезнь протекает достаточно легко. Важно не пропустить момент, когда пациенту уже требуется кислородная поддержка.
Что касается вспышки РСВ в США, то она может быть связана с длительным карантином из-за коронавирусной инфекции. Дети сидели дома и утратили возможность иммунного ответа на многие вирусные атаки.
РСВ – это исключительно сезонная инфекция, которая возникает в холодное время года. Риск вспышки в это время есть всегда, и в России такой вариант тоже не исключен. При этом, хоть вирус и передается воздушно-капельным путем, он не такой заразный, как грипп, ветрянка или корь.