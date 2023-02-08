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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Врач рассказала о помогающих избежать деменции правилах

Сегодня, 08:23
Невролог АО “Медицина” Галина Чудинская рассказала о том, какие действия надо выполнять с молодости, чтобы в старости сохранить память и ясный рассудок.

Чудинская напомнила, что деменция сопровождается ухудшением когнитивных функций. Люди могут забывать обычные в быту вещи. При этом данный синдром не считается нормой для пожилых людей, пишет газета “Известия”.

Спровоцировать деменцию может, например, болезнь Альцгеймера. При этом наиболее действенным способом борьбы с деменцией – заставлять мозг работать. При этом речь не идёт о каком-то участке мозга, например, об отвечающем за память, а обо всех. Исследования показали, что наибольшее количество крови, а значит и кислорода, получают вовлечённые в действие участки.

В детском возрасте нужно уделять внимание навыкам письма от руки. При этом необходимо проговаривать то, что пишется. Необходимо также заниматься с ребёнком математикой, даже если у него склоности к гуманитарным наукам. Математика развивает абстрактное и логическое мышление.

Если речь идёт о взослых, то им полезна многозадачность. Решение нескольких вопросов одновременно способствует активной работе нейросвязи и продлевает молодость мозга. Но следует помнить, что в активно работающем мозгу накапливаются токсины, которые отравляют организм. Чтобы избавиться от них нужен регулярный 7-8-часовой сон.

Во время так называемого глубокого сна между нейронами расширяются промежутки, в которых циркулирует ликвор. Именно эта жидкость промывает клетки мозга, удаляя продукты обмена.

Не менее важно для профилактики деменции правильно питаться. Аминокислоты и жиры, в том числе животного происхождения, необходимы для строительства нейронных связей. Помимо этого необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, а также липидов.

Наконец, нужно регулярно исследовать гормоны щитовидной железы и уровень витаминов группы В. Что касается артериального давления, то у взрослых оно должны находиться в пределах от 90/60 до 130/80 мм ртутного столба. Нормальный пульс – 60-80 ударов в минуту.

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