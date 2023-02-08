Врач рассказала о помогающих избежать деменции правилах

Спровоцировать деменцию может, например, болезнь Альцгеймера. При этом наиболее действенным способом борьбы с деменцией – заставлять мозг работать. При этом речь не идёт о каком-то участке мозга, например, об отвечающем за память, а обо всех. Исследования показали, что наибольшее количество крови, а значит и кислорода, получают вовлечённые в действие участки.