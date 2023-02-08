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Ввод в эксплуатацию комбината «Золотой Колос» под Аксаем перенесли в третий раз

8 февраля 2023, 07:37
Фото: donland.ru
Ввод в эксплуатацию комбината «Золотой Колос» под Аксаем перенесли на конец 2023 года
В Аксайском районе Ростовской области завершение строительства комбината «Золотого Колоса» перенесли на четвертый квартал 2023 года, об этом объявили в администрации Аксайского района.

Портал РБK сообщил, что в администрации Аксайского района объявили сроки завершения строительства булочно-кондитерского комбината компании «Золотой Колос» в Ленинском сельском поселении. Если изначально работы планировали закончить осенью 2021 года, то потом сроки реализации проекта перенесли на 2022 год, сейчас они вновь сдвинулась на четвертый квартал 2023 года.

При этом, согласно информации реестра донских инвестпроектов, стоимость комбината оценили в сумму более 870 миллионов рублей. Когда строительство будет закончено, комбинат будет производить до 80 тонн булочно-кондитерских изделий в сутки.

Фото: donland.ru
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Сейчас на объекте уже завершили общестроительные работы — на 90% готова газовая котельная, рабочие планируют территорию под прокладку газопровода, готовятся к монтажу теплосетей.

Напомним, планы по запуску производства «Золотого Колоса» впервые озвучили в 2017 году, ожидается, что в основной массе комбинат будет производить булочки, пироги, мороженое и полуфабрикаты, а само предприятие обеспечит району более 1,2 тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что в этом районе появится собственный завод безалкогольных напитков, который будет заниматься производством соков и газировки.

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