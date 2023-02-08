Портал РБK сообщил, что в администрации Аксайского района объявили сроки завершения строительства булочно-кондитерского комбината компании «Золотой Колос» в Ленинском сельском поселении. Если изначально работы планировали закончить осенью 2021 года, то потом сроки реализации проекта перенесли на 2022 год, сейчас они вновь сдвинулась на четвертый квартал 2023 года.