В Новошахтинске произошло возгорание на территории предприятия по переработке нефтепродуктов, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался днем в среду, 8 февраля, на предприятии «Ресурс». Известно, что площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Всего к ликвидации огня привлекли 42 человек, они используют 13 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 10.59 мск. Завод по переработке нефтепродуктов загорелся в Ростовской области днем 8 февраля Видео: МЧС по Ростовской области Непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области Узнать подробнее Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. О причинах возгорания информации нет. Ранее 59-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области. До этого непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области.