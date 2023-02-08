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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Завод по переработке нефтепродуктов загорелся в Ростовской области днем 8 февраля

8 февраля 2023, 08:42
Фото: МЧС по Ростовской области
Завод по переработке нефтепродуктов загорелся в Ростовской области днем 8 февраля
В Новошахтинске произошло возгорание на территории предприятия по переработке нефтепродуктов, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался днем в среду, 8 февраля, на предприятии «Ресурс». Известно, что площадь пожара достигла 100 квадратных метров.

Всего к ликвидации огня привлекли 42 человек, они используют 13 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 10.59 мск.

Завод по переработке нефтепродуктов загорелся в Ростовской области днем 8 февраля
Видео: МЧС по Ростовской области
Непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области
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Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. О причинах возгорания информации нет.  

Ранее 59-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области. 

До этого непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области.

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