Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Пожар начался днем в среду, 8 февраля, на предприятии «Ресурс». Известно, что площадь пожара достигла 100 квадратных метров.
Всего к ликвидации огня привлекли 42 человек, они используют 13 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 10.59 мск.
Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. О причинах возгорания информации нет.
Ранее 59-летний мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области.
До этого непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области.