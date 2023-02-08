Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В России начали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. В качестве доказательств в суде предъявляют записи с камер видеонаблюдения. Штрафы за проезд на желтый свет светофора такие же, как и за проезд на красный. В случае повторного нарушения водителю может грозить лишение прав.
Одно из первых подобных наказаний уже вынесли в Москве, сообщает Lenta.ru. Там водитель, выехавший на перекресток на желтый сигнал, не позволил завершить маневр другому авто, начавшему движение на разрешающий сигнал. В результате это привело к столкновению машин.
Юристы уточняют, движение на желтый сигнал возможно только для недопущения экстренного торможения.
Ранее сообщалось, что в Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках.