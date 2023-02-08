В России начали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. В качестве доказательств в суде предъявляют записи с камер видеонаблюдения. Штрафы за проезд на желтый свет светофора такие же, как и за проезд на красный. В случае повторного нарушения водителю может грозить лишение прав.