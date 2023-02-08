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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Жителей Ростовской области стали наказывать за проезд на желтый сигнал светофора

8 февраля 2023, 13:31
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области стали наказывать за проезд на желтый сигнал светофора
В Ростовской области штрафы стали грозить автомобилистам, проезжающим на желтый сигнал светофора, сообщают федеральные СМИ.

В России начали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. В качестве доказательств в суде предъявляют записи с камер видеонаблюдения. Штрафы за проезд на желтый свет светофора такие же, как и за проезд на красный. В случае повторного нарушения водителю может грозить лишение прав.

Одно из первых подобных наказаний уже вынесли в Москве, сообщает Lenta.ru. Там водитель, выехавший на перекресток на желтый сигнал, не позволил завершить маневр другому авто, начавшему движение на разрешающий сигнал. В результате это привело к столкновению машин.

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Юристы уточняют, движение на желтый сигнал возможно только для недопущения экстренного торможения.

Ранее сообщалось, что в Ростове камеры фиксации нарушений ПДД поставят на 14 опасных перекрестках.

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#Алина Заярная#Дорога#Общество#Транспорт#Новости#Москва
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