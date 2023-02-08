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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о проблемах с водой из-за непогоды

8 февраля 2023, 05:32
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону вода может подаваться пониженным давлением из-за принятых Ростовводоканалом мер в непогоду.

Из-за сильного ветра и низкой температуры появилось скопление льда в реке Дон. По этой причине работа водозаборных сооружений ночью была затруднена, из-за чего пришлось принять меры. 

Специалисты отрегулировали режимы, что позволило не допустить остановки подачи воды горожанам. В данный момент поддерживается максимально возможное давление. 

Вода пониженным давлением может подаваться в Александровке, Сельмаше, Нахичевани, Советском, Октябрьском районах. 

Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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