Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Из-за сильного ветра и низкой температуры появилось скопление льда в реке Дон. По этой причине работа водозаборных сооружений ночью была затруднена, из-за чего пришлось принять меры.
Специалисты отрегулировали режимы, что позволило не допустить остановки подачи воды горожанам. В данный момент поддерживается максимально возможное давление.
Вода пониженным давлением может подаваться в Александровке, Сельмаше, Нахичевани, Советском, Октябрьском районах.
Ранее в МЧС предупредили о критически низком уровне воды в реке Дон в Ростовской области.