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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Артист Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области

9 февраля 2023, 13:25
Фото: Okras/cc bysa/wikimedia.org
Артист Розенбаум проедет по небольшим хуторам и селам в Ростовской области
В Ростовской области планируется организовать музыкальный тур с участием артиста Александра Розенбаума, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что артист может приехать в регион с гастролями. Серии концертов могут дать название «Казачий тур».

Предполагается, что музыкант проедет по небольшим хуторам и селам. В данный момент организаторы общаются с директором артиста.

Ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО
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О точных датах сейчас информации нет.

Ранее стало известно, что ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО. Речь идет о выступлениях в Санкт-Петербурге и Минске, которые были запланированы на март. 

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