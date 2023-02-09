Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Он рассказал, что артист может приехать в регион с гастролями. Серии концертов могут дать название «Казачий тур».
Предполагается, что музыкант проедет по небольшим хуторам и селам. В данный момент организаторы общаются с директором артиста.
О точных датах сейчас информации нет.
Ранее стало известно, что ростовчанка Ирина Аллегрова отказалась от прибыльных концертов из-за СВО. Речь идет о выступлениях в Санкт-Петербурге и Минске, которые были запланированы на март.