Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Напомним, что воду из реки Дон планируют поставлять по строящемуся водоводу для жителей Донбасса. Ростовчане переживают, что воды может на всех не хватить, так как в донской столице периодически случаются с этим проблемы.
Теперь губернатор прокомментировал эту ситуацию и заявил, что без воды никто не останется. Он сам интересовался этими вопросами перед началом строительства.
«Мы не останемся без воды, так как запас в регионе невостребованных лимитов воды в три три раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса. Но это процесс, над которым надо работать постоянно», — отметил глава области.
Он добавил, что в некоторых территориях есть проблемы с качеством воды и водоводов, в том числе изношенных на 80%. Но эти вопросы являются приоритетными, поэтому проблемы будут решаться.