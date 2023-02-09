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Published Сегодня, 10:11

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«Без воды не останемся»: Голубев оценил риски для Ростова от водовода на Донбасс

9 февраля 2023, 10:11
Фото: donland.ru
Голубев прокомментировал опасения о нехватке воды в Ростове после помощи Донбассу

Голубев прокомментировал опасения о нехватке воды в Ростове после помощи Донбассу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию со строительством водовода до Донбасса и опасения людей по этому поводу, прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции.

Напомним, что воду из реки Дон планируют поставлять по строящемуся водоводу для жителей Донбасса. Ростовчане переживают, что воды может на всех не хватить, так как в донской столице периодически случаются с этим проблемы.

Теперь губернатор прокомментировал эту ситуацию и заявил, что без воды никто не останется. Он сам интересовался этими вопросами перед началом строительства.

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«Мы не останемся без воды, так как запас в регионе невостребованных лимитов воды в три три раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса. Но это процесс, над которым надо работать постоянно», — отметил глава области.

Он добавил, что в некоторых территориях есть проблемы с качеством воды и водоводов, в том числе изношенных на 80%. Но эти вопросы являются приоритетными, поэтому проблемы будут решаться.

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