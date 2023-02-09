Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о помощи новым регионам России. В частности, через бюджет региона прошло более девяти миллиардов рублей единовременной помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также Голубев заявил, что в области создано десять отраслевых штабов по самым разным направлениям помощи новым территориям. Важнейшее из направлений — помощь мобилизованным и их семьям. Также власти уделяют внимание волонтерской работе, доставке грузов, перевозке людей. В Ростовской области продолжают функционировать более 120 пунктов временного размещения людей.
Глава региона уточнил, что область ежедневно получает новые задания. Межведомственный штаб все еще функционирует в оперативном режиме. На основании каждодневного анализа принимаются решения по разным направлениям.
Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи человек находятся в ПВР для беженцев в Ростовской области.