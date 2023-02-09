Также Голубев заявил, что в области создано десять отраслевых штабов по самым разным направлениям помощи новым территориям. Важнейшее из направлений — помощь мобилизованным и их семьям. Также власти уделяют внимание волонтерской работе, доставке грузов, перевозке людей. В Ростовской области продолжают функционировать более 120 пунктов временного размещения людей.