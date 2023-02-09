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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Более 9 млрд выплат жителям Донбасса прошли через бюджет Ростовской области

9 февраля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Более 9 млрд выплат жителям Донбасса прошли через бюджет Ростовской области
Через бюджет Ростовской области прошло более девяти миллиардов рублей единовременной помощи жителям ДНР, ЛНР, Луганской и Запорожской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о помощи новым регионам России. В частности, через бюджет региона прошло более девяти миллиардов рублей единовременной помощи жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Также Голубев заявил, что в области создано десять отраслевых штабов по самым разным направлениям помощи новым территориям. Важнейшее из направлений — помощь мобилизованным и их семьям. Также власти уделяют внимание волонтерской работе, доставке грузов, перевозке людей. В Ростовской области продолжают функционировать более 120 пунктов временного размещения людей.

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Глава региона уточнил, что область ежедневно получает новые задания. Межведомственный штаб все еще функционирует в оперативном режиме. На основании каждодневного анализа принимаются решения по разным направлениям.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи человек находятся в ПВР для беженцев в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Общество#Политика#Новости#Ростовская область#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
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