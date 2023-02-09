Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители дома на Каширской, 18 в Советском районе Ростова. Их возмущение вызвало начавшееся напротив девятиэтажного дома строительство [предположительно, магазина — прим.редакции].
Люди рассказывали, что для расчистки земельного участка, строители вырубили 86 деревьев с пышной кроной. А их более полувека назад жильцы дома высаживали самостоятельно.
С одной стороны, ростовчане благоустраивали зеленую зону отдыха для окрестных домов. А с другой — деревья служили защитой дома от клубов пыли с проходящей напротив дома дороги.
За долгие годы благоустройства двора жильцы установили и заграждение от проезда машин. Так, чтобы дети могли спокойно играть во дворе и безопасно ходить в школу.
«Но строители попытались разрушить и наше ограждение. Наверное, хотели создать кольцевой въезд к своему объекту, совершенно не задумываясь о нашей жизни. Только мы им это не позволили», — вспоминает местная жительница.
Однако созданную зеленую рощу спасти не удалось. Деревья уничтожили, участок огородили забором, и началось строительство. Залили фундамент, насыпали гравий, подготовили площадки под металлоконструкции.
«Кто это все наделал, мы не знаем. Никакой информации, паспорта объекта — ничего не заборе не было и нет», — отмечают горожане.
Их слова подтверждают и официальные ответы из уполномоченных структур. Выяснилось, что заявление на выдачу разрешения на уничтожение здоровых зеленых насаждений от собственника земельного участка не поступало. Также, не оформлялось и не выдавалось разрешение на снос аварийных деревьев возле дома на Каширской, 18.
А недавно люди заметили, что стройку забросили. По их словам, где-то месяц назад приезжала машина и увезла все металлоконструкции. Потом разболтались ворота, и их сорвали с петель. Забор местами разломали. А объект перестали охранять.
«И как теперь быть нам, жителям? Если раньше из окон мы любовались своими зелеными деревьями, то теперь смотрим на раздолбанную стройку. Гулять, отдыхать на улице теперь негде. Разрушили то, что мы создавали десятилетиями», — негодуют жители улицы Каширской.
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