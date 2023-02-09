«И как теперь быть нам, жителям? Если раньше из окон мы любовались своими зелеными деревьями, то теперь смотрим на раздолбанную стройку. Гулять, отдыхать на улице теперь негде. Разрушили то, что мы создавали десятилетиями», — негодуют жители улицы Каширской.