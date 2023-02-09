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Published Сегодня, 17:49

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Бывший замглавы администрации Ростова Арцыбашев подал жалобу на арест

9 февраля 2023, 17:49
Фото: rostov-gorod.ru
Рязанский областной суд 13 февраля рассмотрит жалобу на арест бывшего замглавы администрации Ростова Владимира Арцыбашева, который проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в крупном размере.

Интернет-газета Vidsboku рассказала, что Рязанский областной суд объявил о переносе рассмотрения жалобы на решение об аресте экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева. В прошлом чиновник занимал должность замглавы администрации Ростова-на-Дону.

В настоящий момент мужчина находится в СИЗО, куда попал по решению районного суда Рязани после задержания в Ростове-на-Дону.

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В издании рассказали, что Арцыбашев, дескать, проходит подозреваемым в деле о мошенничестве в крупном размере, совершенном при закупке коммунальной техники для уборки городских улиц от снега.

По предварительной информации, стоимость многомиллионного контракта была завышена, в результате чего бюджет понес ущерб в размере более 15 миллионов рублей.

Однако эта информация пока не получила подтверждения у официальных органов, а потому данные уточняются.

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