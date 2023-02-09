Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Интернет-газета Vidsboku рассказала, что Рязанский областной суд объявил о переносе рассмотрения жалобы на решение об аресте экс-советника бывшего вице-губернатора Игоря Грекова Владимира Арцыбашева. В прошлом чиновник занимал должность замглавы администрации Ростова-на-Дону.
В настоящий момент мужчина находится в СИЗО, куда попал по решению районного суда Рязани после задержания в Ростове-на-Дону.
В издании рассказали, что Арцыбашев, дескать, проходит подозреваемым в деле о мошенничестве в крупном размере, совершенном при закупке коммунальной техники для уборки городских улиц от снега.
По предварительной информации, стоимость многомиллионного контракта была завышена, в результате чего бюджет понес ущерб в размере более 15 миллионов рублей.
Однако эта информация пока не получила подтверждения у официальных органов, а потому данные уточняются.