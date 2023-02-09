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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге с 8 февраля

9 февраля 2023, 11:55
Фото: Ирина Бурлаченко / vk.com/taganrog_dps
Две аварии с участием трамваев произошли в Таганроге с 8 февраля
В Таганроге за последние сутки произошли две аварии, в которых участвовали трамваи, сообщили местные жители в соцсетях.

Одна из аварий случилась на пересечении 10-го переулка и улицы Кузнечной. Здесь столкнулись трамвай и внедорожник.

Пользователи в комментариях написали, что в этой зоне нужны лежачие полицейские. Другие посоветовали водителям быть более внимательными.

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Второе ДТП с участием трамвая, по информации «Ерша», произошло утром 8 февраля на пересечении Смирновского и улицы Октябрьской. Но подробностей аварии нет.

Официальных комментариев о столкновениях не поступало, они уточняются.

Ранее на трассе в Ростовской области легковушку зажало между двумя грузовиками. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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