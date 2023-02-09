Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Одна из аварий случилась на пересечении 10-го переулка и улицы Кузнечной. Здесь столкнулись трамвай и внедорожник.
Пользователи в комментариях написали, что в этой зоне нужны лежачие полицейские. Другие посоветовали водителям быть более внимательными.
Второе ДТП с участием трамвая, по информации «Ерша», произошло утром 8 февраля на пересечении Смирновского и улицы Октябрьской. Но подробностей аварии нет.
Официальных комментариев о столкновениях не поступало, они уточняются.
Ранее на трассе в Ростовской области легковушку зажало между двумя грузовиками. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.