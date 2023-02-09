Финансовая грамотность для лиц с ограниченными возможностями

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Мероприятие прошло в рамках дня финансовой грамотности. Эксперты банка поделились с его участниками собственным опытом. Организовала круглый стол АНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий». Поддержку событию оказал Фонд президентских грантов.
Главными целями мероприятия стали повышение качества оказания услуг кредитными организациями гражданам с инвалидностью по зрению, популяризация темы финансового просвещения лиц с инвалидностью и тиражирование лучших практик в субъектах Российской Федерации.
Среди участников круглого стола присутствовала помощник директора по связям с общественностью филиала банка «Центр-инвест» в Краснодаре Екатерина Мальта. Она представила доклад на тему «Региональные практики повышения уровня финансовой грамотности людей с ОВЗ».
Банк «Центр-инвест» - это пример социальной ответственности бизнеса. Много лет «Центр финансовой грамотности» банка воплощает в жизнь разные программы доступного финансового образования.
«Центр финансовой грамотности» банка четыре года назад дал старт программе доступного финансового образования на языке жестов вместе с Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».
Социально-образовательные проекты банка являются примером ответственного отношения к развитию общества в регионах присутствия и повышению финансовой грамотности граждан.