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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Финансовая грамотность для лиц с ограниченными возможностями

9 февраля 2023, 10:52
Фото: freepik.com
Специалисты банка «Центр-инвест» приняли участие в работе круглого стола, который назывался «Актуальные вопросы финансовой грамотности людей с инвалидностью и качество предоставляемых им финансовых услуг».

Мероприятие прошло в рамках дня финансовой грамотности. Эксперты банка поделились с его участниками собственным опытом. Организовала круглый стол АНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий». Поддержку событию оказал Фонд президентских грантов.

Главными целями мероприятия стали повышение качества оказания услуг кредитными организациями гражданам с инвалидностью по зрению, популяризация темы финансового просвещения лиц с инвалидностью и тиражирование лучших практик в субъектах Российской Федерации.

Среди участников круглого стола присутствовала помощник директора по связям с общественностью филиала банка «Центр-инвест» в Краснодаре Екатерина Мальта. Она представила доклад на тему «Региональные практики повышения уровня финансовой грамотности людей с ОВЗ».

Банк «Центр-инвест» - это пример социальной ответственности бизнеса. Много лет «Центр финансовой грамотности» банка воплощает в жизнь разные программы доступного финансового образования.

«Центр финансовой грамотности» банка четыре года назад дал старт программе доступного финансового образования на языке жестов вместе с Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Социально-образовательные проекты банка являются примером ответственного отношения к развитию общества в регионах присутствия и повышению финансовой грамотности граждан.

#Ростовская область#Елена Янкевич
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