Финансовая грамотность для лиц с ограниченными возможностями

Среди участников круглого стола присутствовала помощник директора по связям с общественностью филиала банка «Центр-инвест» в Краснодаре Екатерина Мальта. Она представила доклад на тему «Региональные практики повышения уровня финансовой грамотности людей с ОВЗ».