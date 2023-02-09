Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Губернатор рассказал, что перед соглашением содружества «Донбасс» должны быть документы, которые регион подпишет с ЛНР и ДНР. Это случится в ближайшее время.
«А после этого у нас есть планы собраться вместе, сказать, что мы являемся содружеством Донбасса. Договоренности уже все достигнуты», — уточнил губернатор.
Напомним, что несколько лет назад уже подписали соглашение о создании еврорегиона «Донбасс». Тогда в него вошли несколько субъектов для совместного сотрудничества.
Однако в 2014 году это потеряло актуальность. Теперь к этому вопросу снова вернулись.
Вместе с этим губернатор Ростовской области Голубев опроверг создание макрорегиона Донбасс.