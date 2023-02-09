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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Глава Ростовской области рассказал о сроках создания содружества «Донбасс»

9 февраля 2023, 13:20
Фото: 1MI
Глава Ростовской области прокомментировал создание содружества «Донбасс»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопрос журналистов о подписании соглашения содружества «Донбасс», прозвучало на пресс-конференции.

Губернатор рассказал, что перед соглашением содружества «Донбасс» должны быть документы, которые регион подпишет с ЛНР и ДНР. Это случится в ближайшее время.

«А после этого у нас есть планы собраться вместе, сказать, что мы являемся содружеством Донбасса. Договоренности уже все достигнуты», — уточнил губернатор.

Напомним, что несколько лет назад уже подписали соглашение о создании еврорегиона «Донбасс». Тогда в него вошли несколько субъектов для совместного сотрудничества.

Однако в 2014 году это потеряло актуальность. Теперь к этому вопросу снова вернулись.

Вместе с этим губернатор Ростовской области Голубев опроверг создание макрорегиона Донбасс.

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