В Ростовской области рассмотрят возможность ввести звание «Почетный донор Дона»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В четверг, 9 февраля, один из местных журналистов обратился к губернатору Василию Голубеву с просьбой рассмотреть предложение доноров и донских медицинских организаций.
Суть предложения состояла в том, чтобы ввести в Ростовской области собственное звание «Почетный донор Дона». Идея состояла в том, чтобы звание присуждалось за меньшее количество донаций, например, 20-30 операций, в то время как федеральное звание требует провести 40 донаций.
По словам, экспертов появление такого звания стало бы мотивацией для начинающих доноров и поощрением для тех, кто пока не смог получить федеральный статус почетного донора.
В ответ на это глава донского правительства Василий Голубев согласился рассмотреть инициативу и поручил Минздраву Ростовской области изучить это предложение.
Он также отметил, что к поощрению стоит подключить и работодателей, которые бы давали донорам отгул на день, и организовать для участников донаций специальное питание.
Ранее дончан пригласили поучаствовать в акции по сдаче крови 4 января.