В Ростовской области рассмотрят возможность ввести звание «Почетный донор Дона»

Суть предложения состояла в том, чтобы ввести в Ростовской области собственное звание «Почетный донор Дона». Идея состояла в том, чтобы звание присуждалось за меньшее количество донаций, например, 20-30 операций, в то время как федеральное звание требует провести 40 донаций.