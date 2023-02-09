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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Голубев обещал подумать о введении на Дону регионального звания "Почетного донора"

9 февраля 2023, 12:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области рассмотрят возможность ввести звание «Почетный донор Дона»
В Ростовской области предложили ввести звание «Почетный донор Дона», его смогут получить дончане, совершившие 20-30 донаций, об этом рассказали во время пресс-конференции губернатора Василия Голубева.

В четверг, 9 февраля, один из местных журналистов обратился к губернатору Василию Голубеву с просьбой рассмотреть предложение доноров и донских медицинских организаций.

Суть предложения состояла в том, чтобы ввести в Ростовской области собственное звание «Почетный донор Дона». Идея состояла в том, чтобы звание присуждалось за меньшее количество донаций, например, 20-30 операций, в то время как федеральное звание требует провести 40 донаций.

По словам, экспертов появление такого звания стало бы мотивацией для начинающих доноров и поощрением для тех, кто пока не смог получить федеральный статус почетного донора.

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В ответ на это глава донского правительства Василий Голубев согласился рассмотреть инициативу и поручил Минздраву Ростовской области изучить это предложение.

Он также отметил, что к поощрению стоит подключить и работодателей, которые бы давали донорам отгул на день, и организовать для участников донаций специальное питание.

Ранее дончан пригласили поучаствовать в акции по сдаче крови 4 января.

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#Надежда Пустяк#Здоровье#Донор крови#Донорство#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич
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