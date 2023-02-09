Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
У главы региона поинтересовались, собираются ли в регионе повышать уровень террористической безопасности. Журналист также напомнил об активном использовании украинскими войсками беспилотников.
«Что касается мер безопасности и беспилотников, то это все контролирует общая система противовоздушной обороны», — ответил губернатор.
Он добавил, что есть также межведомственный штаб, который занимается этими вопросами. Постоянно идет совместная работа с другими структурами, в перечень которых входят вопросы безопасности.
«Мы в полном объеме реализовали задачи по обеспечению безопасности вдоль линии соприкосновения. Вдоль границ продолжают выполнять задачи отряды, они в полном объеме сохранены», — уточнил глава области.
Он попросил местных жителей сообщать информацию, которая может вызвать угрозы.
Ранее в РФ создали прототип беспилотника для запуска сверхлегких ракет.