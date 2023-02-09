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Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году

9 февраля 2023, 09:43
Фото: donland.ru
Голубев рассказал, как защитят Ростовскую область от беспилотников ВСУ в 2023 году
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на вопрос о мерах антитеррористической защищенности региона, прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции.

У главы региона поинтересовались, собираются ли в регионе повышать уровень террористической безопасности. Журналист также напомнил об активном использовании украинскими войсками беспилотников.

«Что касается мер безопасности и беспилотников, то это все контролирует общая система противовоздушной обороны», — ответил губернатор.

Он добавил, что есть также межведомственный штаб, который занимается этими вопросами. Постоянно идет совместная работа с другими структурами, в перечень которых входят вопросы безопасности.

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«Мы в полном объеме реализовали задачи по обеспечению безопасности вдоль линии соприкосновения. Вдоль границ продолжают выполнять задачи отряды, они в полном объеме сохранены», — уточнил глава области.

Он попросил местных жителей сообщать информацию, которая может вызвать угрозы.

Ранее в РФ создали прототип беспилотника для запуска сверхлегких ракет.

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