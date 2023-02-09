Главной причиной осолонения залива он назвал снижение поступления пресной воды из реки Дон. Голубев рассказал, что в регионе сейчас выполняются программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса. В эту работу включился даже Совет Федерации и лично Валентина Матвиенко. Она инициировала создание специальной рабочей группы, сотрудничающей с ростовскими специалистами. На реализацию программы по оздоровлению рек и водохранилищ, по словам Голубева, выделено 100 миллиардов рублей.