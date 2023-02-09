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Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона

9 февраля 2023, 09:50
Фото: donland.ru
Губернатор доложил, как в Ростовской области спасут Таганрогский залив от осолонения
Власти Ростовской области активно решают проблему осолонения Таганрогского залива, заверил губернатор Василий Голубев в ходе ежегодной пресс-конференции.

На пресс-конференции Василия Голубева журналисты подняли вопрос осолонения Таганрогского залива в Ростовской области и очищения реки Дон. Глава региона заверил, что власти активно занимаются решением этих проблем.

Главной причиной осолонения залива он назвал снижение поступления пресной воды из реки Дон. Голубев рассказал, что в регионе сейчас выполняются программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса. В эту работу включился даже Совет Федерации и лично Валентина Матвиенко. Она инициировала создание специальной рабочей группы, сотрудничающей с ростовскими специалистами. На реализацию программы по оздоровлению рек и водохранилищ, по словам Голубева, выделено 100 миллиардов рублей.

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Губернатор заключил, что Таганрогский залив, и река Дон, имеют ключевое значение для развития Ростовской области и соседних территорий.

Ранее ростовский эколог пояснил, чем опасно обмеление реки Дон.

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#Виктория Прутковская#Политика#Новости#Ростовская область
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