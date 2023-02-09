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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Голубев сообщил, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд

9 февраля 2023, 09:20
Фото: 1MI
Большинство льготников в Ростовской области отказываются от бесплатного проезда
В Ростовской области льготники чаще выбирают ежемесячные выплаты вместо бесплатного проезда, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что льготникам дали право выбора — получать ежемесячную выплату в 1055 рублей или пользоваться бесплатным проездом. Свой выбор нужно сделать до 20 февраля.

«Значительно больше людей выбирают выплату. Их примерно 80%», — рассказал губернатор.

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Он добавил, что у граждан еще есть время подать заявление. Он предположил, что такая тенденция сохранится. 

Губернатор уточнил, что с населением проводится разъяснительная работа.  В целом нововведение заработает с 1 мая, когда подготовят необходимую инфраструктуру.

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