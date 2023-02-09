Голубев сообщил, что только 20% донских льготников выбрали бесплатный проезд

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Напомним, что льготникам дали право выбора — получать ежемесячную выплату в 1055 рублей или пользоваться бесплатным проездом. Свой выбор нужно сделать до 20 февраля.
«Значительно больше людей выбирают выплату. Их примерно 80%», — рассказал губернатор.
Он добавил, что у граждан еще есть время подать заявление. Он предположил, что такая тенденция сохранится.
Губернатор уточнил, что с населением проводится разъяснительная работа. В целом нововведение заработает с 1 мая, когда подготовят необходимую инфраструктуру.