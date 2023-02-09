Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В регионе идет оформление документов для создания судоходной компании «Дон». Вместе с этим планируется закупить два судна — «Валдай» и быстроходный «Метеор-120Р».
«Мы рассматриваем возможность создания маршрутов — Ростов — Азов — Волгодонск. Может появиться морской маршрут — Ростов — Ейск — Анапа, а также Ростов — Керчь — Ялта», — отметил глава области.
Он добавил, что сейчас изучаются возможности выпускаемых предприятиями судов. Однако потребуется и причальная инфраструктура. Но, к примеру, в Таганроге уже проводится работа и в этом году причал будет готов к отправке судов.
Опыт Таганрога может позволить ускорить работы в этом направлении.
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов.