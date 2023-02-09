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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Голубев сообщил о запуске маршрутов водного транспорта в Ростовской области в 2023-м

9 февраля 2023, 11:24
Фото: Бесталекс/CC BYSA/wiki
Голубев назвал новые маршруты водного транспорта в Ростовской области
В Ростовской области проведут работу по возрождению водного транспорта и созданию новых маршрутов, сообщил губернатор Василий Голубев на пресс-конференции.

В регионе идет оформление документов для создания судоходной компании «Дон». Вместе с этим планируется закупить два судна — «Валдай» и быстроходный «Метеор-120Р».

«Мы рассматриваем возможность создания маршрутов — Ростов — Азов — Волгодонск. Может появиться морской маршрут — Ростов — Ейск — Анапа, а также Ростов — Керчь — Ялта», — отметил глава области.

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Он добавил, что сейчас изучаются возможности выпускаемых предприятиями судов. Однако потребуется и причальная инфраструктура. Но, к примеру, в Таганроге уже проводится работа и в этом году причал будет готов к отправке судов.

Опыт Таганрога может позволить ускорить работы в этом направлении.

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов.

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