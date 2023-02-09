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Госэкспертиза одобрила строительство школы на 1275 учеников в ростовской Левенцовке

9 февраля 2023, 18:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове Госэкспертиза одобрила строительство новой школы для 1275 учеников на территории Левенцовского микрорайона, сведения об этом появились в системе ГИС ЕГРЗ.

В четверг, 9 февраля, в реестре опубликовали положительное заключение на проект строительства школы на 1275 человек в Советском районе Ростова на территории Левенцовского микрорайона №6. По предварительным данным, здание собираются расположить на участке корпуса 6-28.

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Экспертной организацией выступило ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», а застройщиком МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону».

Напомним, ранее мы сообщали, что под школу выделят участок площадью почти 2,7 гектара земли, а строительство должно занять около двух лет. Однако перед этим городу предстоит найти подрядчика для строительства образовательной организации. 

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