Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В четверг, 9 февраля, в реестре опубликовали положительное заключение на проект строительства школы на 1275 человек в Советском районе Ростова на территории Левенцовского микрорайона №6. По предварительным данным, здание собираются расположить на участке корпуса 6-28.
Экспертной организацией выступило ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий», а застройщиком МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону».
Напомним, ранее мы сообщали, что под школу выделят участок площадью почти 2,7 гектара земли, а строительство должно занять около двух лет. Однако перед этим городу предстоит найти подрядчика для строительства образовательной организации.