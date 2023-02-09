Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Губернатор признался, что у него были претензии к руководителю. По его словам, ряд решений Ковалева возмутили местных жителей.
«Это в определенной степени оказалось последней каплей», — уточнил губернатор.
Напомним, что об отставке Ковалева стало известно в конце января. При этом для многих это решение оказалось внезапным.
СМИ писали, что свое решение градоначальник озвучил после различных встреч и брифинга на строительном объекте.
Ранее донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района.