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Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Губернатор Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева в конце января

9 февраля 2023, 12:09
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев объяснил причины увольнения главы Шахт Ковалева в конце января
Глава Ростовской области Василий Голубев назвал причины, по которым уволили главу администрации Шахт Андрея Ковалева, прозвучало на пресс-конференции.

Губернатор признался, что у него были претензии к руководителю. По его словам, ряд решений Ковалева возмутили местных жителей.

«Это в определенной степени оказалось последней каплей», — уточнил губернатор.

Напомним, что об отставке Ковалева стало известно в конце января. При этом для многих это решение оказалось внезапным.

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СМИ писали, что свое решение градоначальник озвучил после различных встреч и брифинга на строительном объекте. 

Ранее донской депутат Рожков опроверг слухи о назначениях главой Аксайского района.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Увольнение
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