rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Губернатор Голубев заявил о резком скачке числа зараженных коронавирусом в феврале

9 февраля 2023, 10:07
Фото: Mos.ru
Губернатор Голубев заявил о росте зараженных коронавирусом в феврале
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о росте заболеваемости коронавирусом в последнее время, прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции.

Губернатор сообщил, что с ситуацией с коронавирусом не стоит расслабляться. По его словам, последние два дня фиксируют рост заболеваемости COVID-19.

«Более 130 человек заболели сегодня. Ранее коэффициент распространения был около единицы, а теперь 1,8», — рассказал Голубев.

Он объяснил, что один человек может передать болезнь двоим. Это требует внимания.

Напомним, что в Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Скончалась страдавшая бессонницей после коронавируса жительница ВолгодонскаВ Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце январяЗадержку с реконструкцией дома Раневской в Таганроге объяснили пандемией коронавируса
#Илья Протвинов#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Голубев рассказал, как Ростовскую область защитят от беспилотников ВСУ в 2023 году
Сегодня, 09:43
Голубев рассказал о спасении Таганрогского залива от осолонения и оздоровлении Дона
Сегодня, 09:50
Эксперт Михайлов рассказал, какие большие потрясения ждут Ростовскую область
Вчера, 16:48
В центре Ростова под снос могут пойти 133 аварийных дома
Вчера, 18:11
Пилоты посадили в Ростовской области дважды подбитый украинцами самолет Ил-22М-11
Вчера, 18:14
В Батайске возбудили дело после сжигания на свалке ампутированных конечностей
Вчера, 14:51