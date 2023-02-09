Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Губернатор сообщил, что с ситуацией с коронавирусом не стоит расслабляться. По его словам, последние два дня фиксируют рост заболеваемости COVID-19.
«Более 130 человек заболели сегодня. Ранее коэффициент распространения был около единицы, а теперь 1,8», — рассказал Голубев.
Он объяснил, что один человек может передать болезнь двоим. Это требует внимания.
Напомним, что в Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.