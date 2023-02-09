Губернатор Василий Голубев подвел социально-экономические итоги развития Ростовской области в 2022 году. Затронул глава региона и тему инвестиций. По его словам, инвестиционный портфель области достаточно сбалансирован. В нем сейчас порядка 600 проектов. Многие из них повлияют на долгосрочное развитие региона. Среди них — строительство тракторного завода и путепровода в Волгодонске, возведение двух комплексов по производство моторного топлива и открытие Западной Хорды.