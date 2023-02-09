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Published Сегодня, 10:42

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Updated Сегодня, 10:44

Губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит Ростов

9 февраля 2023, 10:42
Фото: donland.ru
Губернатор Василий Голубев рассказал, как Западная Хорда изменит Ростов
Строительство Западной Хорды станет новым толчком к развитию Ростова и прилегающих к нему территорий, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Василий Голубев подвел социально-экономические итоги развития Ростовской области в 2022 году. Затронул глава региона и тему инвестиций. По его словам, инвестиционный портфель области достаточно сбалансирован. В нем сейчас порядка 600 проектов. Многие из них повлияют на долгосрочное развитие региона. Среди них — строительство тракторного завода и путепровода в Волгодонске, возведение двух комплексов по производство моторного топлива и открытие Западной Хорды.

Говоря о последней, Голубев заявил о новых возможностях развития Ростова и региона. По словам губернатора, возведение Западной Хорды значительно уменьшит количество пробок в городе, создаст условия для развития жилищного и социального строительства. «Это поменяет ту часть Ростова очень заметно», — заверил Голубев.

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Также губернатор отметил, что Западная Хорда поможет развитию прилегающих к Ростову территорий, инвесторы уже сейчас стали рассматривать ту часть Ростовской области. Например, компания Wildberries хочет построить там крупный комплекс на 9000 рабочих мест.

Напомним, строительство Западной Хорды уже началось в Ростовской области.

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