Инновационные разработки ЮФУ представили в день российской науки

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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8 февраля журналисты лично прикоснулись к созданию новых научных приборов, погрузились в мир нано- и нейротехнологий, а также оценили энергетику будущего и очистку почв от загрязнений.
Место для проведения мероприятия было выбрано не случайно. Именно в лабораториях Центра наукоемкого приборостроения, созданного по проекту «Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов под управлением искусственного интеллекта», реализуется один из пяти основных социально — значимых проектов, которые входят в трек федеральной программы «Приоритет 2030».
Как отметил проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов , центр открыт относительно недавно.
— Здесь выстроены цепочки, которые позволяют решать целый ряд крупных задач. И этот центр появился благодаря участию университета в программе “Приоритет 2030”. В 2021 году университетам России было предложено сформировать свои программы развития, и наш университет выбрал трек исследовательского вуза. Это самый сложный трек, куда пошли самые сильные вузы нашей страны. Тем не менее, по итогам отбора в конкурентной борьбе наш вуз вошел в 17 ведущих университетов страны и получил поддержку. Участие в этой программе дало университету не только грамотное распределение своих научных средств, но и высвободило свободные ресурсы. Теперь мы сами решаем, что нужно изменить и какие исследования провести, чтобы от них для нашей страны и региону была максимальная польза, — пояснил Евгений Муханов.
По его словам, в ЮФУ реализуется 27 стратегических проектов, открыто 17 приоритетных образовательных программ, появилось 20 постдоков, развернута целая сеть поисковых лабораторий перспективного направления с участием конкретного заказчика. Благодаря лабораториям ученые через пять лет смогут представить решения, результаты принципиального характера в системах связи, в медицине и многом другом. Не менее важной частью работы вуза в рамках программы «Приоритет 2030» является образовательный блок, в 2022 году в ЮФУ открылась Школа молодого педагога ЮФУ, кроме того, университет включился в работу по усилению цифровых компетенций специалистов и за прошедший год 1300 человек получили дополнительную цифровую квалификацию — новую специальность, дополняющую основное обучение.
На стендах по демонстрации научных достижений ЮФУ красовались различные приборы, имеющие отношение к новым проектам университета. Одним из них стала технология по переработке сельскохозяйственных отходов в углеродистые сорбенты способные восстанавливать почву.
Как пояснила ведущий научный сотрудник академии биологии и биотехнологии ЮФУ Марина Бурачевская , эта технология решает две задачи.
— С одной стороны это утилизация сельскохозяйственных отходов, таких как шелуха риса, подсолнечника и других культур включая бобовые, и с другой - очистка почвы, сточных вод и так далее, — поделилась Марина Бурачевская.
Научный сотрудник также отметил а , что так называемый биочар (биоуголь),
получается путем пиролиза. Проще говоря — разложение углеродистого сырья под воздействием высоких температур при недостатке кислорода. Для этого используются специальные пиролизные установки. Само сырье на выходе бывает с различными характеристиками и функциями. Оно способно восстанавливать плодородность почвы, при этом впитывать из нее все вредные вещества, включая органику, тяжелые металлы и восстанавливать ее плодородность .
Практика показывает, что подобные технологии сегодня востребованы во всем мире. Но когда именно данная разработка выйдет на промышленный масштаб - неизвестно.
На других стендах можно было увидеть принтеры 3-D печати, установки и наноструктурные материалы для водородной энергетики, нанокомпозиты для рентгеновской терапии и многое другое, что позволяет достичь большого рывка нашей страны в науке, образовании и экономике.