Инновационные разработки ЮФУ представили в день российской науки

— Здесь выстроены цепочки, которые позволяют решать целый ряд крупных задач. И этот центр появился благодаря участию университета в программе “Приоритет 2030”. В 2021 году университетам России было предложено сформировать свои программы развития, и наш университет выбрал трек исследовательского вуза. Это самый сложный трек, куда пошли самые сильные вузы нашей страны. Тем не менее, по итогам отбора в конкурентной борьбе наш вуз вошел в 17 ведущих университетов страны и получил поддержку. Участие в этой программе дало университету не только грамотное распределение своих научных средств, но и высвободило свободные ресурсы. Теперь мы сами решаем, что нужно изменить и какие исследования провести, чтобы от них для нашей страны и региону была максимальная польза, — пояснил Евгений Муханов.