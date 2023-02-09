МегаФон рассказал, где отдохнули жители России в новогодние праздники

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Такой вывод сделали специалисты компании «МегаФон», проанализировав трафик в период новогодних праздников.
По информации, которой располагает сотовый оператор», спрос на активный отдых растёт за счёт модернизации и развития инфраструктуры российских курортов. Поклонники лыжного спорта и сноуборда по-прежнему посещают излюбленные места для катания. Так, например, туристический поток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, а комплекс «Газпром» показал прирост на 5%. Склоны Кавказа же демонстрируют значительный рост за счёт расширения зон катания. На это указывают данные по потреблению мобильного интернета на курортах Эльбрусского района (прирост в 15 раз) и на курорте «Домбай» (прирост в два раза).
Наряду с этим заметный прирост в 2023 году показали менее известные курорты в разных регионах России. В полтора раза больше туристов, чем годом ранее, посетили «Большой Вудъявр» в Мурманской области. Рост на 47% по сравнению с новогодними каникулами 2022 года продемонстрировали курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка», на 37% - горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.
Согласно подсчётам, 58% мужчин и 42% женщина отдают предпочтение активному отдыху. Средний возраст туристов – от 25 до 44 лет.
Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Поклонники зимних видов спорта общались в социальных сетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео, используя более 60% от общего мобильного трафика. В тройку самых популярных сервисов вошли YouTube, ТикТок и Telegram, занявшие треть интернет-трафика.
Вместе с тем устойчивая мобильная связь на трассах горнолыжных курортов важна как туристам, так и спасателям. Это связано с тем, что используется она не только для общения, но и для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Мобильный оператор «МегаФон» уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, анализируя в том числе динамику нагрузки на сеть. В 2022 году крупнейшие проекты по улучшению покрытия были реализованы на ключевых горнолыжных курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш», а самая высокая базовая станция установлена на Эльбрусе. Всё это позволило покрыть сотовой связью даже самые отдаленные горнолыжные трассы, а также маршруты восхождения.