МегаФон рассказал, где отдохнули жители России в новогодние праздники

Вместе с тем устойчивая мобильная связь на трассах горнолыжных курортов важна как туристам, так и спасателям. Это связано с тем, что используется она не только для общения, но и для обеспечения безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Мобильный оператор «МегаФон» уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, анализируя в том числе динамику нагрузки на сеть. В 2022 году крупнейшие проекты по улучшению покрытия были реализованы на ключевых горнолыжных курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш», а самая высокая базовая станция установлена на Эльбрусе. Всё это позволило покрыть сотовой связью даже самые отдаленные горнолыжные трассы, а также маршруты восхождения.