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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Михалков после тяжелой болезни вернулся на сцену

Сегодня, 17:05
Лауреат трех Государственных премий Российской Федерации, продюсер, режиссер, популярный актер театра и кино, Никита Михалков впервые после болезни вышел на сцену. Он сыграл роль в собственном спектакле «12».

Об этом сообщают INFOX. ru со ссылкой на Телеграм-канал «Известий».

После выступления, председатель Союза кинематографистов обратился с речью к публике. Он поблагодарил своего зрителя за то, что он пришел на его спектакль.

Артист не забыл упомянуть и медработников, которые в этот момент находились в зале. Именно эти люди занимались его лечением. Режиссер вспомнил слова, произнесенные врачами во время его нахождения в больнице. Они сказали тогда, что если Михалков действительно так сильно хочет появиться на этом спектакле, то ему необходимо вылечиться.

Так что «пришлось вылечиться», добавил актер.

Напомним, что Никита Михалков попал в больницу в начале января. Его госпитализировали с гриппом, а позднее врачи выявили у него пневмонию. Артист некоторое время находился в реанимации, после его перевели в обычную оплату. Там он сразу же начал работать.

Спустя 3 недели режиссера выписали из больницы. По словам приятеля Михалкова, самочувствие народного артиста РФ сейчас прекрасное.

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