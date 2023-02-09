Михалков после тяжелой болезни вернулся на сцену

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Об этом сообщают INFOX. ru со ссылкой на Телеграм-канал «Известий».
После выступления, председатель Союза кинематографистов обратился с речью к публике. Он поблагодарил своего зрителя за то, что он пришел на его спектакль.
Артист не забыл упомянуть и медработников, которые в этот момент находились в зале. Именно эти люди занимались его лечением. Режиссер вспомнил слова, произнесенные врачами во время его нахождения в больнице. Они сказали тогда, что если Михалков действительно так сильно хочет появиться на этом спектакле, то ему необходимо вылечиться.
Так что «пришлось вылечиться», добавил актер.
Напомним, что Никита Михалков попал в больницу в начале января. Его госпитализировали с гриппом, а позднее врачи выявили у него пневмонию. Артист некоторое время находился в реанимации, после его перевели в обычную оплату. Там он сразу же начал работать.
Спустя 3 недели режиссера выписали из больницы. По словам приятеля Михалкова, самочувствие народного артиста РФ сейчас прекрасное.