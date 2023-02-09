Михалков после тяжелой болезни вернулся на сцену

Артист не забыл упомянуть и медработников, которые в этот момент находились в зале. Именно эти люди занимались его лечением. Режиссер вспомнил слова, произнесенные врачами во время его нахождения в больнице. Они сказали тогда, что если Михалков действительно так сильно хочет появиться на этом спектакле, то ему необходимо вылечиться.