Минфин сообщил о продаже золота для покрытия дефицита бюджета

Сложившуюся ситуацию связывают с падением доходов от продажи нефти и газа на 46%. Текущий бюджет был сверстан с учетом котировок нефти в 70,1$ за баррель, тогда как сегодня котировки нефти марки Urals снизились до 50,47$. При этом январские расходы бюджета превысили прошлогодние расходы этого периода на 59% — по причине заключения множества контрактов с финансированием авансом.