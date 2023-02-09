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Posted Сегодня, 17:26

Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Минфин сообщил о продаже золота для покрытия дефицита бюджета

Сегодня, 17:26
В январе 2023 года дефицит федерального бюджета вынудил Минфин приступить к продаже золота и юаней из резервов.

Как пишет Infox со ссылкой на сайт Министерства финансов РФ, 6 января Минфин опубликовал отчет, где сообщил, что в первый месяц 2023 года бюджет исполнен с дефицитом 1,776 триллионов рублей, что в 14 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Сложившуюся ситуацию связывают с падением доходов от продажи нефти и газа на 46%. Текущий бюджет был сверстан с учетом котировок нефти в 70,1$ за баррель, тогда как сегодня котировки нефти марки Urals снизились до 50,47$. При этом январские расходы бюджета превысили прошлогодние расходы этого периода на 59% — по причине заключения множества контрактов с финансированием авансом.

Также негативное влияние на ситуацию с доходами оказали недавнее падение объема сборов налога НДС и некоторые последствия налоговой реформы. Впрочем, специалисты предполагают, что часть валюты, распродаваемой Центробанком для покрытия бюджетного дефицита, не относится к Фонду национального благосостояния, а была взята из резервов самого ЦБ.

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