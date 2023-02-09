Минфин сообщил о продаже золота для покрытия дефицита бюджета

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Как пишет Infox со ссылкой на сайт Министерства финансов РФ, 6 января Минфин опубликовал отчет, где сообщил, что в первый месяц 2023 года бюджет исполнен с дефицитом 1,776 триллионов рублей, что в 14 раз больше показателей аналогичного периода прошлого года.
Сложившуюся ситуацию связывают с падением доходов от продажи нефти и газа на 46%. Текущий бюджет был сверстан с учетом котировок нефти в 70,1$ за баррель, тогда как сегодня котировки нефти марки Urals снизились до 50,47$. При этом январские расходы бюджета превысили прошлогодние расходы этого периода на 59% — по причине заключения множества контрактов с финансированием авансом.
Также негативное влияние на ситуацию с доходами оказали недавнее падение объема сборов налога НДС и некоторые последствия налоговой реформы. Впрочем, специалисты предполагают, что часть валюты, распродаваемой Центробанком для покрытия бюджетного дефицита, не относится к Фонду национального благосостояния, а была взята из резервов самого ЦБ.