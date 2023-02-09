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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Молчащего о СВО ростовчанина Сергея Жигунова постигла участь Ивана Урганта

9 февраля 2023, 08:28
Фото: ТГ канал Zhigunovochka
ростовчанин Сергей Жигунов, оказался в центре политического скандала
Сериал «Моя прекрасная няня», в котором снимался ростовчанин Сергей Жигунов, оказался в центре политического скандала, пишут СМИ.

TVcenter сообщил о политическом скандале вокруг сериала «Моя прекрасная няня». Во время его трансляции на одном из телеканалов зрители заметили, что из титров вырезали часть, связанную с Украиной. Подкорректировали и реплики некоторых героев, например, Максима Шаталина в исполнении ростовчанина Сергея Жигунова. Хотя сам артист о спецоперации высказываться отказывается, о его политических взглядах почти ничего не известно.

Зрители сообщают, что экранный Шаталин, ранее весьма прямолинейный герой, больше не упоминает имена украинских продюсеров и брендов, его речь жестко цензурирована.

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«Вот так молчащего Сергея Жигунова постигла судьба Ивана Урганта и Сергея Писаренко», — заключили журналисты.

Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша.

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