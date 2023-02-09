Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
TVcenter сообщил о политическом скандале вокруг сериала «Моя прекрасная няня». Во время его трансляции на одном из телеканалов зрители заметили, что из титров вырезали часть, связанную с Украиной. Подкорректировали и реплики некоторых героев, например, Максима Шаталина в исполнении ростовчанина Сергея Жигунова. Хотя сам артист о спецоперации высказываться отказывается, о его политических взглядах почти ничего не известно.
Зрители сообщают, что экранный Шаталин, ранее весьма прямолинейный герой, больше не упоминает имена украинских продюсеров и брендов, его речь жестко цензурирована.
«Вот так молчащего Сергея Жигунова постигла судьба Ивана Урганта и Сергея Писаренко», — заключили журналисты.
Ранее ростовчанин Сергей Жигунов рассказал о появлении в своей семье малыша.