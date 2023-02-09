TVcenter сообщил о политическом скандале вокруг сериала «Моя прекрасная няня». Во время его трансляции на одном из телеканалов зрители заметили, что из титров вырезали часть, связанную с Украиной. Подкорректировали и реплики некоторых героев, например, Максима Шаталина в исполнении ростовчанина Сергея Жигунова. Хотя сам артист о спецоперации высказываться отказывается, о его политических взглядах почти ничего не известно.