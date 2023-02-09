Почти половина мужчин жалуется на отсутствие комплиментов от женщин

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Женщины ответили, что свыше половины участниц опроса ежедневно получают комплименты от мужчин. Примерно 25% получают комплименты раз в неделю. В то же время, 425 мужчин или совсем не получают комплиментов от женщин, или удостаиваются их крайне редко. 16% респондентов мужского пола заявили, что слышат приятные слова от возлюбленных примерно раз в месяц, пишет газета “Известия”. 54% мужчин довольны своей внешностью и только 8% стесняются внешнего вида.
42% опрошенных мужского пола улыбаются, чтобы понравиться женщинам. 41% флиртует с ними, желая привлечь внимание, 33% для этого занимаются спортом. 13% опрошенных следят за трендами и часто покупают одежду и ювелирные украшения, чтобы вызвать симпатию у противоположного пола.
55% женщин ухаживают за кожей для привлечения внимания мужчин. 45% считают, что важно ухаживать за волосами. Флиртуют 36%.
35% мужчин на первом свидании обращают внимание на внешность девушки. Примерно треть сначала оценивает манеры и поведение. 16% опрошенных мужского пола заявили о важности тем для разговора.
85% женщин привлекает доброжелательность и лёгкость мужчины. Такие же качества нравятся 73% мужчин. 61% женщин нравится чувство юмора у спутника. 58% ценят одинаковые хобби и схожесть взглядов. 45% привлекает внешность и только 20% выразили интерес к спортивному телосложению.
При этом для девушек главное отталкивающее качество мужчины – неухоженность (60%). Для половины опрошенных неуместно приглашение к себе домой от мужчины на первом свидании, 38% не приемлют разговоры только о себе.