Почти половина мужчин жалуется на отсутствие комплиментов от женщин

Женщины ответили, что свыше половины участниц опроса ежедневно получают комплименты от мужчин. Примерно 25% получают комплименты раз в неделю. В то же время, 425 мужчин или совсем не получают комплиментов от женщин, или удостаиваются их крайне редко. 16% респондентов мужского пола заявили, что слышат приятные слова от возлюбленных примерно раз в месяц, пишет газета “Известия”. 54% мужчин довольны своей внешностью и только 8% стесняются внешнего вида.