«По своей природе, женская валюта — это внешность. Мужчины знают, что проигрывают женской красоте. Но если женщины, зарабатывая деньги, говорят про феминизм, выражая готовность конкурировать в этом плане с мужчинами, то и мужчины уже давно не стоят на месте. Мужчины, и тем более в XXI веке, стали больше денег вкладывать в свою внешность. Они тоже красят волосы, выщипывают брови, делают маникюр, хотят в спортзал. И хотят, чтобы это замечали», - говорит собеседница.