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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Психолог из Ростова рассказала, какие комплименты говорить мужчинам

9 февраля 2023, 13:22
Фото: unsplash.com
Мужчинам, и особенно в Ростове, комплименты нужны намного больше, чем женщинам, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

Согласно опросу выяснилось, что более 40% мужчин почти никогда не получали комплименты от женщин. При этом они остро нуждаются в похвале.

«Психика каждого человека состоит из двух составляющих — „мужского“ и „женского“. Но в зависимости от стиля жизни, от окружения, от произошедших перемен, одна из этих составляющих может перевешивать другую», — отмечает Ийя Лемман.

В качестве примера психолог приводит женщин, самостоятельно воспитывающих детей. В этом случае, мать-одиночка практически всегда становится более мужественной. Ведь от нее зависит благополучие семьи и заработок средств на проживание.

Фото: unsplash.com

«По своей природе, женская валюта — это внешность. Мужчины знают, что проигрывают женской красоте. Но если женщины, зарабатывая деньги, говорят про феминизм, выражая готовность конкурировать в этом плане с мужчинами, то и мужчины уже давно не стоят на месте. Мужчины, и тем более в XXI веке, стали больше денег вкладывать в свою внешность. Они тоже красят волосы, выщипывают брови, делают маникюр, хотят в спортзал. И хотят, чтобы это замечали», - говорит собеседница.

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Не случайно, многие мужчины выкладывают свои фотографии в соцсетях. Их цель, по словам психолога, заключается в том, чтобы собрать как можно больше лайков. А лайк — это тоже своего рода современный комплимент, означающий одобрение.

«Комплимент — это мощный источник энергии для человека. Это эмоциональная валюта, в которой мужчины тоже остро нуждаются. Говорить им комплименты надо прямо в лоб. Нет ничего сложного в том, чтобы при встрече с мужчиной заметить, как он прекрасно выглядит. Можно восхититься его внешним видом. А в процессе общения одобрить его идеи или предложения», — рекомендует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что почти половина мужского населения жалуется на отсутствие комплиментов от женщин. 

Почти половина мужчин жалуется на отсутствие комплиментов от женщин
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