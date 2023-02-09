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Updated Сегодня, 08:54

Пьяная ростовчанка устроила скандал при попытке попасть в Дубай

9 февраля 2023, 08:52
Фото: pixabay
Пьяная ростовчанка устроила скандал при попытке попасть в Дубай
Жительницу Ростова-на-Дону не допустили до полета в Дубай из-за ее поведения, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось в аэропорту Минеральных Вод, когда в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка. Командир самолета рассказал о пьяной пассажирке.

«Нарушительницей оказалась жительница 33-летняя жительница Ростова. Ее ее допустили до полета и доставили в отдел полиции», — сказано в сообщении.

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В результате составили административный протокол. Теперь нарушительнице грозит наказание. 

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