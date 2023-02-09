Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Происшествие случилось в аэропорту Минеральных Вод, когда в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка. Командир самолета рассказал о пьяной пассажирке.
«Нарушительницей оказалась жительница 33-летняя жительница Ростова. Ее ее допустили до полета и доставили в отдел полиции», — сказано в сообщении.
В результате составили административный протокол. Теперь нарушительнице грозит наказание.
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