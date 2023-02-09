Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Дело в том, что в реке Дон продолжает скапливаться лед, что способно привести к сбоям в работе водозаборных сооружений. Сейчас принимаются меры, чтобы было достаточное давление в городской сети.
«В этой ситуации всем жителям рекомендуют сделать запасы воды. По всем вопросам можно обращаться по номеру 283-17-17», — сказано в сообщении.
Напомним, что давление в сети падало и в среду, 8 февраля. Ситуацию нормализовали ближе к вечеру.
Ранее многоэтажки в Ростове-на-Дону оставались без тепла в мороз -5 градусов.