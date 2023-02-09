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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Ростовчан призвали запастись водой утром 9 февраля из-за ожидающихся проблем

9 февраля 2023, 05:37
Фото: 1mi

Водоканал предупредил об отключениях воды в Ростове из-за льда на Дону днем 9 февраля

В Ростове-на-Дону в четверг, 9 февраля, могут возникнуть проблемы с водоснабжением, сообщил «Ростовводоканал» в соцсетях.

Дело в том, что в реке Дон продолжает скапливаться лед, что способно привести к сбоям в работе водозаборных сооружений. Сейчас принимаются меры, чтобы было достаточное давление в городской сети.

«В этой ситуации всем жителям рекомендуют сделать запасы воды. По всем вопросам можно обращаться по номеру 283-17-17», — сказано в сообщении.

Напомним, что давление в сети падало и в среду, 8 февраля. Ситуацию нормализовали ближе к вечеру.

Ранее многоэтажки в Ростове-на-Дону оставались без тепла в мороз -5 градусов. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Прогноз погоды
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