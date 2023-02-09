Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Губернатор рассказал, что профильное министерство считает возможным начать в этом году водное сообщение. Вместе с этим идет создание судоходной компании «Дон», в данный момент продолжается подготовка документов.
«Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов. В том числе „Валдай“ и быстроходный „Метеор-120Р“, — уточнил глава области.
Что касается маршрутов, то рассматриваются Ростов — Азов — Волгодонск. На морских — это Ростов — Ейск — Анапа.
Губернатор уточнил, что необходима и причальная инфраструктура. В Таганроге уже ведется такая работа.
Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов.