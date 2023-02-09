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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Ростовская область создаст судоходную компанию и закупит корабли

9 февраля 2023, 11:25
Фото: donland.ru
Ростовская область создаст судоходную компанию и закупит корабли
В Ростовской области планируется возродить водный транспорт, сообщил на пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

Губернатор рассказал, что профильное министерство считает возможным начать в этом году водное сообщение. Вместе с этим идет создание судоходной компании «Дон», в данный момент продолжается подготовка документов.

«Мы сделали заявки на получение и покупку речных судов. В том числе „Валдай“ и быстроходный „Метеор-120Р“, — уточнил глава области.

Что касается маршрутов, то рассматриваются Ростов — Азов — Волгодонск. На морских — это Ростов — Ейск — Анапа.

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Губернатор уточнил, что необходима и причальная инфраструктура. В Таганроге уже ведется такая работа.

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят собирать деньги с проходящих по реке Дон судов.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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