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Структуры Вексельберга отказались судиться за землю старого аэропорта Ростова

9 февраля 2023, 16:45
Фото: donland.ru
ООО «Аэро-Сити» отказалось от кассационной жалобы по делу о спорных участках земли на территории старого аэропорта Ростова, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце ноября стало известно, что Минимущества Ростовской области выиграло суд против компании «Аэро-Сити», предметом спора между ними стал участок земли на территории старого аэропорта Ростова, где в будущем пройдут комплексное развитие и застройка.

Однако компания не согласилась с решением суда и подала апелляцию, чтобы восстановить свое право долгосрочной аренды этой земли.

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И вот во вторник, 7 февраля, выпустили определение суда, согласно которому суд решил принять отказ ООО «Аэро-сити» от кассационной жалобы на определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2022 года.

«Производство по кассационной жалобе прекратить», — сказано в документе.

Напомним, ранее стало известно, что убытки экс-застройщика старого аэропорта увеличились в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

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