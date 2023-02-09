Структуры Вексельберга отказались судиться за землю старого аэропорта Ростова

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Напомним, в конце ноября стало известно, что Минимущества Ростовской области выиграло суд против компании «Аэро-Сити», предметом спора между ними стал участок земли на территории старого аэропорта Ростова, где в будущем пройдут комплексное развитие и застройка.
Однако компания не согласилась с решением суда и подала апелляцию, чтобы восстановить свое право долгосрочной аренды этой земли.
И вот во вторник, 7 февраля, выпустили определение суда, согласно которому суд решил принять отказ ООО «Аэро-сити» от кассационной жалобы на определение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2022 года.
«Производство по кассационной жалобе прекратить», — сказано в документе.
Напомним, ранее стало известно, что убытки экс-застройщика старого аэропорта увеличились в шесть раз по сравнению с 2021 годом.