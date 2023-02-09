Tele2 узнала, на что абоненты обменяли более 1 миллиарда минут

«Идея сервиса обмена минут успешна потому, что это инновационное решение создает дополнительные преимущества для клиентов. Рост популярности проекта доказывает, что мы на верном пути и клиентам нравится использовать базовые услуги для выгодных покупок. Мы привлекаем партнеров из разных отраслей, которые разделяют наши ценности. С запуском каждой новой уникальной коллаборации мы уверены в том, что в выигрыше окажутся все стороны: Tele2, наши партнеры и, что особенно важно, пользователи наших услуг».