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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Уголовное дело возбудили из-за смертельного пожара в колонии в Ростове-на-Дону

9 февраля 2023, 14:15
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после пожара, в котором погибли двое мужчин, сообщили в региональной прокуратуре.
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Пожар

В данный момент надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований федерального закона. По статье «Халатность» возбуждено уголовное дело.

«Ход расследования прокуратурой области взят на контроль», — сказано в сообщении.

Напомним, что возгорание произошло в четверг, 9 февраля. После ликвидации огня обнаружили тела двух человек. 

Пострадал еще один мужчина, его доставили в больницу. Известно, что пожар произошел вне пределов жилой территории колонии.

Расширенный материал на тему пожара читайте по ссылке. 

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