Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В данный момент надзорное ведомство проводит проверку соблюдения требований федерального закона. По статье «Халатность» возбуждено уголовное дело.
«Ход расследования прокуратурой области взят на контроль», — сказано в сообщении.
Напомним, что возгорание произошло в четверг, 9 февраля. После ликвидации огня обнаружили тела двух человек.
Пострадал еще один мужчина, его доставили в больницу. Известно, что пожар произошел вне пределов жилой территории колонии.
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