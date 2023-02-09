На территории ИК-2 в Ростове произошел пожар, в котором погибли двое заключенных, еще один мужчина получил термические ожоги, Как рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян, говорить о причинах пожара пока рано.

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