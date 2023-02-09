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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В ГУФСИН прокомментировали пожар в колонии в Ростове, в котором погибли заключенные

9 февраля 2023, 13:19
Фото: 1MI
На территории ИК-2 в Ростове произошел пожар, в котором погибли двое заключенных, еще один мужчина получил термические ожоги, Как рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Марухян, говорить о причинах пожара пока рано.

По его словам в настоящее время инициирована проверка по инциденту.

«Мы проводим свою проверку. Правовую оценку дает Следственный комитет, причины пожара устанавливает МЧС», - уточнил Борис Марухян.

СКР подтвердил гибель заключенных в колонии при пожаре в Ростове
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Он добавил, что пожар начался вне пределов жилой территории колонии. По информации канала Don Mash,  возгорание началось в подсобке рядом с цехом по производству ведер около полуночи. Затем огонь перекинулся на мусорный склад.

Ранее стало известно, что еще один осужденный попал в больницу с термическими ожогами.

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