Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По его словам в настоящее время инициирована проверка по инциденту.
«Мы проводим свою проверку. Правовую оценку дает Следственный комитет, причины пожара устанавливает МЧС», - уточнил Борис Марухян.
Он добавил, что пожар начался вне пределов жилой территории колонии. По информации канала Don Mash, возгорание началось в подсобке рядом с цехом по производству ведер около полуночи. Затем огонь перекинулся на мусорный склад.
Ранее стало известно, что еще один осужденный попал в больницу с термическими ожогами.