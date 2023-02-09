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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Химках устанавливают самое высокое кольцо обозрения в Подмосковье

Сегодня, 11:11
На центральной аллее парка Толстого в Химках начался монтаж колеса обозрения. Аттракцион высотой 50 метров станет самым крупным колесом обозрения в Московской области.

Как сообщает телеканал «360», на аттракционе смогут кататься одновременно 144 человека. Всего на колесе обозрения будет 24 кабинки вместимостью по 6 человек, оснащенные климатконтролем. Запуск нового аттракциона планируется к лету.

Установка колеса обозрения входит во второй этап реконструкции парка Толстого. Помимо колеса обозрения в парке появится новая игровая зона для детей, сцена с амфитеатром, детские аттракционы и смотровые площадки.

#Общество
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