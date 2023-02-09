В Химках устанавливают самое высокое кольцо обозрения в Подмосковье

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Как сообщает телеканал «360», на аттракционе смогут кататься одновременно 144 человека. Всего на колесе обозрения будет 24 кабинки вместимостью по 6 человек, оснащенные климатконтролем. Запуск нового аттракциона планируется к лету.
Установка колеса обозрения входит во второй этап реконструкции парка Толстого. Помимо колеса обозрения в парке появится новая игровая зона для детей, сцена с амфитеатром, детские аттракционы и смотровые площадки.