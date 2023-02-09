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Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

В праздники между Москвой и Курском пустят дополнительные поезда

Сегодня, 17:30
Четыре дополнительных поезда будут курсировать между Москвой и Курском в период с 22 по 27 февраля.

Как пишет Infox, по случаю Дня защитника Отечества РЖД собирается пустить между столицей и Курском дополнительные пассажирские поезда.

Поезд №217 «Москва-Белгород» выезжает из Москвы 22 февраля в 17:30 вечера, в Курск он прибудет 23 февраля в 3:53 утра.

Поезд №229 «Москва — Курск» выезжает из Москвы 22 февраля в 20:59, а в Курске будет 23 февраля в 12:50.

Поезд №218 «Белгород — Москва» из Курска выезжает 26 февраля в 18:05, в Москву привезет пассажиров 27 февраля в 5:07.

Поезд №230 «Курск — Москва» из Курска тронется 26 февраля в 15:59, а в Москву прибудет 27 февраля в 7:47.

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