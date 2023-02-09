В праздники между Москвой и Курском пустят дополнительные поезда

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Как пишет Infox, по случаю Дня защитника Отечества РЖД собирается пустить между столицей и Курском дополнительные пассажирские поезда.
Поезд №217 «Москва-Белгород» выезжает из Москвы 22 февраля в 17:30 вечера, в Курск он прибудет 23 февраля в 3:53 утра.
Поезд №229 «Москва — Курск» выезжает из Москвы 22 февраля в 20:59, а в Курске будет 23 февраля в 12:50.
Поезд №218 «Белгород — Москва» из Курска выезжает 26 февраля в 18:05, в Москву привезет пассажиров 27 февраля в 5:07.
Поезд №230 «Курск — Москва» из Курска тронется 26 февраля в 15:59, а в Москву прибудет 27 февраля в 7:47.