В четверг, 9 февраля, портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал новость о том, что специалисты добавили в проект модернизации городского трамвая новую линию, ведущую к одному из ЖК в Пролетарском районе, а также территориям старого аэропорта, где в ближайшие 10 лет должен появиться новый микрорайон. Согласно данным портала, эта линия будет построена в последнюю очередь — уже после того, как начнут функционировать трамвайные линии, ведущие на Северный и Западный жилые массивы.