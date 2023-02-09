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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В проект модернизации трамвайной сети Ростова добавили еще одну линию и вагоны

9 февраля 2023, 12:08
Фото: 1MI
В проект модернизации трамвайной сети Ростова добавили еще одну линию и вагоны
В Ростове внесли изменения в проект модернизации скоростного трамвая и трамвайных сетей — появилась новая линия и дополнительные вагоны, сообщили местные СМИ.

В четверг, 9 февраля, портал «Ростовский городской транспорт» опубликовал новость о том, что специалисты добавили в проект модернизации городского трамвая новую линию, ведущую к одному из ЖК в Пролетарском районе, а также территориям старого аэропорта, где в ближайшие 10 лет должен появиться новый микрорайон. Согласно данным портала, эта линия будет построена в последнюю очередь — уже после того, как начнут функционировать трамвайные линии, ведущие на Северный и Западный жилые массивы.

По предварительной информации, восточная трамвайная линия пройдет от улицы Черевичкина к проспекту 40-летия Победы с последующим поворотом на улицу Вересаева и обновленную территорию старого аэропорта, где собираются построить разворотное кольцо.

Фото: rostovgortrans.ru
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Кроме того, количество обновленных и модернизированных вагонов увеличат до 106 единиц, из них 76 единиц составят трехсекционные вагоны, раньше в проекте насчитывали 61 подобный вагон, а вот модернизированных вагонов City-Star останется столько же, сколько и запланировали — 30 единиц.

Общую стоимость проекта оценили в 61 миллиарда рублей, что на миллиард меньше той суммы, которую оглашали во время рассмотрения предыдущей версии проекта трамвайной сети.

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