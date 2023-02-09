В Ростове на продажу выставили известный отель с ресторанами за 1,35 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Площадь гостиницы с двумя ресторанами составляет 5,1 тысячи квадратных метров. В ней находятся 70 номеров. Также есть парковка на 60 мест и три конференц-зала.
Отель, построенный в допандемийный 2019 год, считается четырёхзвездным.
В строительство гостиницы вложился холдинг «КМ-Союз» из Ростова, хотя управлением занималась компания из Москвы. Продавец уверяет, что срок окупаемости составит 10 лет.
Ранее стало известно, что в Ростове спрос на недвижимость к концу прошлого года вырос на 12%.