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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Ростове на продажу выставили известный отель с ресторанами за 1,35 млрд рублей

9 февраля 2023, 13:24
Фото: Яндекс.Карты
Отель Arka в центре Ростова на Большой Садовой, стоимостью 1,35 миллиардов рублей, выставили на продажу на сервисе объявлений.

Площадь гостиницы с двумя ресторанами составляет 5,1 тысячи квадратных метров. В ней находятся 70 номеров. Также есть парковка на 60 мест и три конференц-зала.

Отель, построенный в допандемийный 2019 год, считается четырёхзвездным.

 

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В строительство гостиницы вложился холдинг «КМ-Союз» из Ростова, хотя управлением занималась компания из Москвы. Продавец уверяет, что срок окупаемости составит 10 лет.

Ранее стало известно, что в Ростове спрос на недвижимость к концу прошлого года вырос на 12%.

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