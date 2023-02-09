Второе здание находится на участке площадью 401 квадратный метр на улице Республиканской, 74. Его также собираются признать аварийным и снести, изъяв жилье у собственников 10 квартир. Что любопытно, на сайте реестра жилых домов МинЖКХ указано, что это здание было построено в 1600 году — это почти на 150 лет раньше, чем был основан сам Ростов-на-Дону. Тем временем, здание ввели в эксплуатацию в 1917 году, так что дата строительства наиболее вероятно является ошибочной.