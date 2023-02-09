Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В четверг, 9 февраля, на портале администрации Ростова появилась информация о признании аварийными жилых зданий, расположенных на улицах Лермонтовской и Республиканской.
Первый дом находится в центре Ростова на улице Лермонтовской, 83г. Власти города хотят признать здание аварийным, изъять участок земли площадью более 7,7 тысячи квадратных метров, а после снести дом. Для этого потребуется расселить 28 квартир, а также выкупить еще одно нежилое помещение. Сам трехэтажный дом был построен в 1932 году и находится рядом с местными достопримечательностями — жилыми домами ликеро-водочного завода и складами торгового товарищества Владимира Алексеева.
Второе здание находится на участке площадью 401 квадратный метр на улице Республиканской, 74. Его также собираются признать аварийным и снести, изъяв жилье у собственников 10 квартир. Что любопытно, на сайте реестра жилых домов МинЖКХ указано, что это здание было построено в 1600 году — это почти на 150 лет раньше, чем был основан сам Ростов-на-Дону. Тем временем, здание ввели в эксплуатацию в 1917 году, так что дата строительства наиболее вероятно является ошибочной.
Уведомления об изъятии и выкупе направят жильцам в течение 10 дней.
Ранее стало известно, что в центре Ростова под снос попали более 130 аварийных домов.