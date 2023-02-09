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Published Сегодня, 15:28

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Updated Сегодня, 15:30

В Ростове снесут два старинных дома в Ленгородке и центре города

9 февраля 2023, 15:28
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове под снос попали два старинных здания, одно из них расположено рядом с жилыми домами ликеро-водочного завода, а второе было построено еще до Октябрьской революции, информация об этом появилась на портале администрации города.

В четверг, 9 февраля, на портале администрации Ростова появилась информация о признании аварийными жилых зданий, расположенных на улицах Лермонтовской и Республиканской.

Первый дом находится в центре Ростова на улице Лермонтовской, 83г. Власти города хотят признать здание аварийным, изъять участок земли площадью более 7,7 тысячи квадратных метров, а после снести дом. Для этого потребуется расселить 28 квартир, а также выкупить еще одно нежилое помещение. Сам трехэтажный дом был построен в 1932 году и находится рядом с местными достопримечательностями — жилыми домами ликеро-водочного завода и складами торгового товарищества Владимира Алексеева.

В Ростове четыре старинных здания попали под защиту от сноса
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Второе здание находится на участке площадью 401 квадратный метр на улице Республиканской, 74. Его также собираются признать аварийным и снести, изъяв жилье у собственников 10 квартир. Что любопытно, на сайте реестра жилых домов МинЖКХ указано, что это здание было построено в 1600 году — это почти на 150 лет раньше, чем был основан сам Ростов-на-Дону. Тем временем, здание ввели в эксплуатацию в 1917 году, так что дата строительства наиболее вероятно является ошибочной.

Уведомления об изъятии и выкупе направят жильцам в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что в центре Ростова под снос попали более 130 аварийных домов.

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