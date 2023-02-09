Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Следственный отдел Октябрьского района Ростова СУ СК РФ по Ростовской области начал доследственную проверку из-за обнаруженных после пожара 9 февраля тел двух осужденных в исправительной колонии.
Издание Don_Mash сообщает, что погибшими в ИК-2 были 42-летний Роман Кирин и 44-летний Дмитрий Улитин, которые спали в подсобке вместе с третьим товарищем — за его жизнь и здоровье борются врачи БСМП-2.
В Следственном комитете сообщили, что на место трагедии, унесшей жизни заключенных, выехали следователи и криминалисты, по экспертизам которых вынесут процессуальное решение.
В ГУФСИН корреспонденту RostovGazeta также прокомментировали произошедшее, сообщив, что причины пожара пока не установлены, а сам он произошел вне пределов жилой территории колонии.
Напомним, ранее стало известно, что в Ростове в ночь на 9 февраля загорелись помещения исправительной колонии, однако МЧС отказались как-либо комментировать происшествие, впрочем как и другие официальные органы.
Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего все еще уточняется.