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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Ростове стали известны подробности пожара в колонии, унесшем жизни двух осужденных

9 февраля 2023, 13:30
Фото: 1MI
В Ростове следователи начали проверку по факту обнаружения тел сгоревших осужденных в городской колонии, об этом сообщили в Telegram-канал СУ СК РФ по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

Следственный отдел Октябрьского района Ростова СУ СК РФ по Ростовской области начал доследственную проверку из-за обнаруженных после пожара 9 февраля тел двух осужденных в исправительной колонии.

Издание Don_Mash сообщает, что погибшими в ИК-2 были 42-летний Роман Кирин и 44-летний Дмитрий Улитин, которые спали в подсобке вместе с третьим товарищем — за его жизнь и здоровье борются врачи БСМП-2.

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В Следственном комитете сообщили, что на место трагедии, унесшей жизни заключенных, выехали следователи и криминалисты, по экспертизам которых вынесут процессуальное решение.

В ГУФСИН корреспонденту RostovGazeta также прокомментировали произошедшее, сообщив, что причины пожара пока не установлены, а сам он произошел вне пределов жилой территории колонии.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове в ночь на 9 февраля загорелись помещения исправительной колонии, однако МЧС отказались как-либо комментировать происшествие, впрочем как и другие официальные органы.

Информация о причинах и обстоятельствах произошедшего все еще уточняется. 

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