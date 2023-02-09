Издание Don_Mash сообщает, что погибшими в ИК-2 были 42-летний Роман Кирин и 44-летний Дмитрий Улитин, которые спали в подсобке вместе с третьим товарищем — за его жизнь и здоровье борются врачи БСМП-2.