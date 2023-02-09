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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Ростове студенты «оживили» мозаику в подземных переходах

9 февраля 2023, 10:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове студенты «оживили» мозаики из подземных переходов и создадут специальное приложение для тематического маршрута, пишут СМИ.

Студенты ростовского вуза решили «оживить» персонажей мозаик в подземных переходах города. Первой анимирована была мозаика в переходе на Ворошиловском проспекте. Там изображены люди различных профессий.

Авторы проекта рассказали «Молоту», что идея анимации персонажей является ностальгической, так молодые люди захотели сохранить в памяти поколений уникальные мозаичные панно. К тому же на мозаиках удобно учиться ретуши и анимации. «Мы берем готовую картинку и делаем фотокоррекцию, восстанавливаем утраченные фрагменты», — рассказали студенты.

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Теперь в планах у авторов проекта «оживить» персонажей панно в подземном переходе на Кировском. Тематика мозаики там — космос. Молодые люди хотят сделать анимацию с крутящимися планетами и перемещающимися в космосе персонажами. «А еще мы хотим привлечь своим проектом внимание и к насущным проблемам — например, в переходе на Кировском неплохо бы сделать более яркое освещение», — заключили студенты.

Ранее сообщалось, что в Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году.

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