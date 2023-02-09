Теперь в планах у авторов проекта «оживить» персонажей панно в подземном переходе на Кировском. Тематика мозаики там — космос. Молодые люди хотят сделать анимацию с крутящимися планетами и перемещающимися в космосе персонажами. «А еще мы хотим привлечь своим проектом внимание и к насущным проблемам — например, в переходе на Кировском неплохо бы сделать более яркое освещение», — заключили студенты.