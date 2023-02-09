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Published Сегодня, 14:54

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В Ростове власти планируют застроить жильем территорию напротив памятника «Тачанка»

9 февраля 2023, 14:54
Фото: арх. П.А. Ибалаков, ск. А.А. Скнарин / wikimedia.org
В Ростове напротив памятника «Тачанка» может появиться новый жилой район, об этом обмолвился губернатор Василий Голубев во время своей пресс-конференции.

Во время общения с представителями СМИ губернатор Василий Голубев объявил, что на левом берегу Дона в ближайшие годы должен появиться Новый Ростов — жилые кварталы четырех микрорайонов, которые возведут в рамках комплексного развития территорий.

На левом берегу Дона построят как минимум четыре новых микрорайона Ростова
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Позднее глава донского правительства перешел к обсуждению проекта канатной дороги, которая должна появиться, как только власти найдут инвестора и смогут продолжить работы по планировке территорий под размещение объекта. И именно тогда губернатор сообщил, что если инициативу удастся воплотить в жизнь — канатную дорогу могут продлить до нового жилого микрорайона напротив «Тачанки».

Пока неизвестно, станет ли этот район пятым в планах донских властей, или же он входит в число проектов, уже находящихся на стадии обсуждения с инвесторами. Информация уточняется.

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