В Ростове власти планируют застроить жильем территорию напротив памятника «Тачанка»

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Во время общения с представителями СМИ губернатор Василий Голубев объявил, что на левом берегу Дона в ближайшие годы должен появиться Новый Ростов — жилые кварталы четырех микрорайонов, которые возведут в рамках комплексного развития территорий.
Позднее глава донского правительства перешел к обсуждению проекта канатной дороги, которая должна появиться, как только власти найдут инвестора и смогут продолжить работы по планировке территорий под размещение объекта. И именно тогда губернатор сообщил, что если инициативу удастся воплотить в жизнь — канатную дорогу могут продлить до нового жилого микрорайона напротив «Тачанки».
Пока неизвестно, станет ли этот район пятым в планах донских властей, или же он входит в число проектов, уже находящихся на стадии обсуждения с инвесторами. Информация уточняется.