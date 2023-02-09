В Ростове власти планируют застроить жильем территорию напротив памятника «Тачанка»

Позднее глава донского правительства перешел к обсуждению проекта канатной дороги, которая должна появиться, как только власти найдут инвестора и смогут продолжить работы по планировке территорий под размещение объекта. И именно тогда губернатор сообщил, что если инициативу удастся воплотить в жизнь — канатную дорогу могут продлить до нового жилого микрорайона напротив «Тачанки».