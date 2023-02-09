Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с полицейскими и силовиками задержали пять человек из Краснодарского края в возрасте от 30 до 52 лет, подозреваемых в краже имущества на сумму в несколько миллионов рублей.
Полиции удалось установить, что мужчины подъехали к ранее выбранному дому ранним утром на двух автомобилях, подождали, пока владельцы жилья покинут здание, после чего трое подозреваемых пробрались на участок, разбили окно и проникли внутрь.
Пока двое водителей ожидали сообщников на улице, их подельники собирали в доме шубы, ювелирные украшению, дорогостоящую парфюмерию, они также забрали из дома наличные деньги на сумму около 1,5 миллиона рублей. Как только они вышли из дома — их задержали сотрудники полиции, имущество изъяли и скоро передадут владельцам. Ущерб оценили в четыре миллиона рублей.
Теперь в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления кража, совершенной группой лиц в особо крупном размере.
«Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказано в сообщении.
Ранее неизвестные обокрали машину и съели оставленную в бардачке шоколадку.