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Published Сегодня, 17:40

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В Ростове задержали группу краснодарцев, которые обокрали дончан на 4 млн рублей

9 февраля 2023, 17:40
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
В Ростове задержали группу мужчин из Краснодарского края, которые «вынесли» из чужого дома шубы, украшения, парфюмы и наличные деньги на общую сумму около четырех миллионов рублей, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Сотрудники угрозыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с полицейскими и силовиками задержали пять человек из Краснодарского края в возрасте от 30 до 52 лет, подозреваемых в краже имущества на сумму в несколько миллионов рублей.

Полиции удалось установить, что мужчины подъехали к ранее выбранному дому ранним утром на двух автомобилях, подождали, пока владельцы жилья покинут здание, после чего трое подозреваемых пробрались на участок, разбили окно и проникли внутрь.

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Пока двое водителей ожидали сообщников на улице, их подельники собирали в доме шубы, ювелирные украшению, дорогостоящую парфюмерию, они также забрали из дома наличные деньги на сумму около 1,5 миллиона рублей. Как только они вышли из дома — их задержали сотрудники полиции, имущество изъяли и скоро передадут владельцам. Ущерб оценили в четыре миллиона рублей.

Теперь в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по признакам преступления кража, совершенной группой лиц в особо крупном размере.

«Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказано в сообщении.

Ранее неизвестные обокрали машину и съели оставленную в бардачке шоколадку.

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