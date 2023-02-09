Пока двое водителей ожидали сообщников на улице, их подельники собирали в доме шубы, ювелирные украшению, дорогостоящую парфюмерию, они также забрали из дома наличные деньги на сумму около 1,5 миллиона рублей. Как только они вышли из дома — их задержали сотрудники полиции, имущество изъяли и скоро передадут владельцам. Ущерб оценили в четыре миллиона рублей.