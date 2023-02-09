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Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Ростовской области отменили мобилизацию еще двум многодетным жителям

9 февраля 2023, 08:18
Фото: 1MI
В Ростовской области отменили мобилизацию еще двум многодетным жителям
Двух мужчин из Ростовской области, которых призвали в рамках частичной мобилизации, вернут домой, сообщил в Telegram депутат Госдумы Антон Гетта.

Речь идет о местных жителях, имеющих троих детей в возрасте до 16 лет. Так, в Гуково многодетного отца уже встретила семья.

«В Азовском районе близкие ждут возвращения бойца домой», — уточнил депутат. Эта информация ему поступила от Военной прокуратуры Южного военного округа.

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В опубликованном документе говорится, что от командира войсковой части потребовали устранить нарушения, связанные с тем, что длительное время не издавали приказ об увольнении. Все недочеты на данный момент устранены.

Ранее ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой. 

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