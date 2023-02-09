Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Речь идет о местных жителях, имеющих троих детей в возрасте до 16 лет. Так, в Гуково многодетного отца уже встретила семья.
«В Азовском районе близкие ждут возвращения бойца домой», — уточнил депутат. Эта информация ему поступила от Военной прокуратуры Южного военного округа.
В опубликованном документе говорится, что от командира войсковой части потребовали устранить нарушения, связанные с тем, что длительное время не издавали приказ об увольнении. Все недочеты на данный момент устранены.
Ранее ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой.