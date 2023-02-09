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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Ростовской области защищают границы, пока в Ростове жителей беспокоит нехватка воды

9 февраля 2023, 14:57
Фото: mil.ru
В Ростовской области обсудили вопросы защиты воздушного пространства от беспилотников и перспективы нехватки запасов воды, а власти Ростова пообещали оставить Главный автовокзал города там, где он есть сейчас.

Все по-старому

В администрации Ростова объявили, что власти города не собираются рассматривать вопрос о переносе Главного автовокзала с Сиверса в другой район.

Пересадочный узел на Привокзальной площади служит одним из ключевых объектов городской логистики и находится на своем месте, а потому администрация собирается искать участки и возможности для создания новых логистических узлов, которые повысят качество пассажироперевозок.

Безопасность высшего уровня

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции 9 февраля ответил на вопросы журналистов об антитеррористической защищенности региона, рассказав, что в настоящий момент воздушное пространство субъекта РФ от беспилотников защищают системой ПВО.

Губернатор Голубев добавил, что в Ростовской области нет необходимости повышать уровень безопасности, поскольку этот вопрос держит на контроле межведомственный штаб. Кроме того, ведомства разработали и применили достаточные меры для того, чтобы обеспечить покой и безопасность населения вдоль границ с сопредельными регионами.

«Мы в полном объеме реализовали задачи по обеспечению безопасности вдоль линии соприкосновения. Вдоль границ продолжают выполнять задачи отряды, они в полном объеме сохранены», — рассказал губернатор.

Последнюю рубашку на помощь ближним

Губернатор Василий Голубев развеял опасения дончан, взволнованных перспективой нехватки воды в Ростове после помощи Донбассу со строительством водовода.

Фото: donland.ru

Василий Голубев уверен, что воды в Дону хватит на всех, он лично уточнял эту информацию перед началом реализации проекта и выяснил, что запас воды в регионе в три раза больше, чем требуется для обеспечения водоснабжения Донбасса.

«Мы не останемся без воды, так как запас в регионе невостребованных лимитов воды в три раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса. Но это процесс, над которым надо работать постоянно», — пояснил глава донского правительства, добавив, что возникающие в Ростове проблемы с поставками воды населению связаны с износом систем водоснабжения. И этими вопросами власти также занимаются, поскольку они являются приоритетными.

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