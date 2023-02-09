«Мы не останемся без воды, так как запас в регионе невостребованных лимитов воды в три раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса. Но это процесс, над которым надо работать постоянно», — пояснил глава донского правительства, добавив, что возникающие в Ростове проблемы с поставками воды населению связаны с износом систем водоснабжения. И этими вопросами власти также занимаются, поскольку они являются приоритетными.