В Воронеже построят 2 платных моста через водохранилище

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Градоначальник Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в реализацию проектов будут привлечены инвестиции частного лица. Об этом Кстенин заявил в процессе совещания в мэрии, пишет INFOX.ru.
По мнению главы города, это решение абсолютно правильное, доказательством тому служат удачные примеры исполнения в России аналогичных проектов совместно с частными инвесторами
Мэр подчеркнул, маловероятно, что проект такого масштаба удастся воплотить в жизнь без привлечения внебюджетного финансирования.
Новые мосты планируют возвести между Вогрэсовским мостом и Левобережными очистными сооружениями, а также в районе действующего ж/д моста через водохранилище.