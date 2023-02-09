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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Воронеже построят 2 платных моста через водохранилище

Сегодня, 17:05
В Воронеже планируют построить два новых платных моста через водохранилище.

Градоначальник Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в реализацию проектов будут привлечены инвестиции частного лица. Об этом Кстенин заявил в процессе совещания в мэрии, пишет INFOX.ru.

По мнению главы города, это решение абсолютно правильное, доказательством тому служат удачные примеры исполнения в России аналогичных проектов совместно с частными инвесторами

Мэр подчеркнул, маловероятно, что проект такого масштаба удастся воплотить в жизнь без привлечения внебюджетного финансирования.

Новые мосты планируют возвести между Вогрэсовским мостом и Левобережными очистными сооружениями, а также в районе действующего ж/д моста через водохранилище.

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