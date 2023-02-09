«Хочется войти в проект, который будет потенциально менять уровень транспортного обслуживания. И мы в него вошли. Концессионное соглашение опубликовано. Оно должно „отвисеться“ 35 дней, если я не ошибаюсь, а параллельно с этим ведется работа с Минтрансом Я думаю, что февраль–март возьмем, чтобы не ошибиться, [прим. редакции — Минтранс Ростовской области] должно опубликовать соответствующее решение», — рассказал Василий Голубев, сообщив, что регион также не отказался от субсидии в размере около 18 миллиардов рублей, которые должны быть направлены на проект модернизации трамвайной сети.