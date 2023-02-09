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Published Сегодня, 12:41

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Василий Голубев обозначил сроки подписания концессии по трамваям в Ростове

9 февраля 2023, 12:41
Фото: rostovgazeta.ru
Василий Голубев рассказал, когда будет подписана концессия по трамваям Ростова
В Ростове рассказали, когда планируется заключить концессию по модернизации трамвайной сети города, подробностями поделился губернатор региона Василий Голубев во время своей пресс-конференции 9 февраля.

Напомним, на днях стало известно, что донское правительство может стать партнером в концессии по обновлению трамвайной сети Ростова. И в четверг, 9 февраля, на пресс-конференции представители СМИ решили уточнить, когда же будет заключена концессия с компанией «Синара», реализация которой задерживается из-за недостатка средств, обещанных федеральными властями.

Концессию по модернизации трамвая Ростова подпишут после получения средств из бюджета
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«Хочется войти в проект, который будет потенциально менять уровень транспортного обслуживания. И мы в него вошли. Концессионное соглашение опубликовано. Оно должно „отвисеться“ 35 дней, если я не ошибаюсь, а параллельно с этим ведется работа с Минтрансом Я думаю, что февраль–март возьмем, чтобы не ошибиться, [прим. редакции — Минтранс Ростовской области] должно опубликовать соответствующее решение», — рассказал Василий Голубев, сообщив, что регион также не отказался от субсидии в размере около 18 миллиардов рублей, которые должны быть направлены на проект модернизации трамвайной сети.

Он напомнил, что стоимость проекта составляет около 61,4 миллиарда рублей, а саму модернизацию планируется реализовать до 2030 года.

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