Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Напомним, на днях стало известно, что донское правительство может стать партнером в концессии по обновлению трамвайной сети Ростова. И в четверг, 9 февраля, на пресс-конференции представители СМИ решили уточнить, когда же будет заключена концессия с компанией «Синара», реализация которой задерживается из-за недостатка средств, обещанных федеральными властями.
«Хочется войти в проект, который будет потенциально менять уровень транспортного обслуживания. И мы в него вошли. Концессионное соглашение опубликовано. Оно должно „отвисеться“ 35 дней, если я не ошибаюсь, а параллельно с этим ведется работа с Минтрансом Я думаю, что февраль–март возьмем, чтобы не ошибиться, [прим. редакции — Минтранс Ростовской области] должно опубликовать соответствующее решение», — рассказал Василий Голубев, сообщив, что регион также не отказался от субсидии в размере около 18 миллиардов рублей, которые должны быть направлены на проект модернизации трамвайной сети.
Он напомнил, что стоимость проекта составляет около 61,4 миллиарда рублей, а саму модернизацию планируется реализовать до 2030 года.